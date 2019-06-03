Все муниципалитеты Мурманской области закончили работу по наведению порядка на территории дворов, скверов и парков - Владимир Гноевский

Сегодня на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, возглавляющий региональный штаб по наведению порядка на территориях городов региона, доложил врио губернатора об итогах совместной с муниципалитетами работы по уборке улиц, дворов и общественных пространств.

По информации Владимира Гноевского, все муниципальные образования закончили работу по уборке территорий вблизи многоквартирных домов, а также в скверах и парках в соответствии с графиком – к 1 июня.

На данном этапе работа выходит за границы дворов. Намечены мероприятия по приведению в порядок въездов в города по железной дороге и автомагистралям. На совещании с представителями администрации Мурманска и органов прокуратуры проработаны меры по очистке территории гаражных кооперативов.

Кроме того, муниципалитеты к 4 июня представят свои предложения по закупкам новой уборочной техники.

«Задача – не просто навести порядок, а поддерживать его постоянно. Мы готовы помогать муниципалитетам своими ресурсами при условии, что вы держите в хорошем состоянии свои города и посёлки», – подчеркнул глава региона. Он отметил, что одним из источников информации о качестве уборки в городах является реакция общественности в соцсетях, заверив участников заседания, что эта реакция будет внимательно отслеживаться и анализироваться.