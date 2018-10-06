Все на праздник! Отмечаем 102-ю годовщину со дня основания города Мурманска и 122-ю годовщину посёлка Росляково

Сегодня, 6 октября, мурманчане будут отмечать день рождения города-героя Мурманска. А для этого городская администрация подготовила большую праздничную программу:

10.50 — старт X автомотопробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский — просп. Ленина до ул. Карла Маркса);

11.00 — старт заезда беговелов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» (от дома № 71а по проспекту Ленина до перекрестка проспекта Ленина и улицы Профсоюзов);

11.00 — старт 83-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — просп. Кольский — просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

11.30 — старт XXIII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по просп. Ленина (от дома № 16 по просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

12.00 — открытие второго этапа благоустройства пешеходной связи на Семёновском озере (в районе остановки «Семёновское озеро»).

В 13.00 начнётся народное гуляние, посвященное 102-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика». Начало работы выездной торговли и детского городка на стоянке возле гостиницы «Меридиан».

В 13.30 состоится заплыв на открытой воде Семёновского озера на дистанцию 102 метра , посвященный 102-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, домик «моржей»).

13.30-15.00 — выступление детских коллективов образовательных учреждений города Мурманска в творческой развлекательной программе «Дом, в котором мы живем, о котором мы поём»;

15.00-18.00 — работа интерактивных площадок и концертная программа на главной сцене праздника от молодежи города-героя Мурманска: аттракционы «Лабиринт» и «Angry birds», ребусы и друдлы, битва на батаках, спортивные площадки, мастер-класс по твистингу, созданию плетеных брелоков в морской теме, выставка туристического снаряжения;

18.00-18.40 — танцевальная программа от группы «Колотый лед»;

18.40-19.00 — выступление сводной шоу-группы Ленинского ДК;

19.00 — начало праздничной шоу-программы «Мурманск — город романтиков». По окончанию — праздничный фейерверк.

7 октября, воскресенье, праздничные мероприятия переместятся в жилой микрорайон Росляково, где с 18.00 до 22.00 состоится народное гуляние, посвященное 122-й годовщине со дня основания посёлка Росляково (перед зданием МБУК ДК «Судоремонтник», мкр. Росляково). Праздничный фейерверк.