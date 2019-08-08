Мурманская область. Арктика08.08.19 16:08
Все на стадион! Мурманчан ждут на спортивном празднике
10 августа на Центральном стадионе профсоюзов Мурманска пройдёт городской праздник – День физкультурника. Всех гостей мероприятия ждут увлекательные соревнования, эстафеты, показательные выступления.
В программе: 8.30 – соревнования по дворовому футболу; 10.00 – массовые Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч»; 11.00 – парад участников соревнований и ветеранов спорта; 11.20 – общая разминка.
На празднике будут организованы веселые старты для дошкольников, состязания на беговелах, полоса препятствий, конкурсы спортивных рекордов, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По завершению праздника состоится торжественное награждение.
Комментарии
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Последние комментарии
Михаил Зуб
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Михаил Зуб
07.08.19 22:51
Уважаемый господин журналист.По сути Вашей статьи: 1.Мы благодарны подобной реакции. 2.По части ст.25.1.НК,просмотрите https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.fishnet.ru %2Fnews%2Fnovosti_otra
Рыбачок
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