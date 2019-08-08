Все на стадион! Мурманчан ждут на спортивном празднике

10 августа на Центральном стадионе профсоюзов Мурманска пройдёт городской праздник – День физкультурника. Всех гостей мероприятия ждут увлекательные соревнования, эстафеты, показательные выступления.

В программе: 8.30 – соревнования по дворовому футболу; 10.00 – массовые Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч»; 11.00 – парад участников соревнований и ветеранов спорта; 11.20 – общая разминка.

На празднике будут организованы веселые старты для дошкольников, состязания на беговелах, полоса препятствий, конкурсы спортивных рекордов, соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По завершению праздника состоится торжественное награждение.