Все налоговые инспекции Мурманской области работают 30 и 31 декабря

Операционные залы налоговых инспекций Кольского края будут работать 30 декабря по установленному режиму - с 9.00 до 18.00, 31 декабря – по сокращенному графику - с 9.00 до 17.00. С режимом работы территориально-обособленных рабочих мест инспекций в отдельных городах Мурманской области можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Контакты».

С 9 января 2020 года налоговые инспекции региона будут работать по стандартному графику:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;

вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;

пятница – с 9.00 до 16.45;

рабочие субботы месяца – с 10.00 до 15.00.

Предварительная онлайн-запись для получения государственных услуг Налоговой службы осуществляется через сервис «Запись на приём в инспекцию».