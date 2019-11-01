Всё о «Лапландии», или О балете, о театре и прочих эстетико-художественных кружках

Артистичный ребёнок? Творческий? Куда отдать своё чадо, где разовьют его потенциал и помогут сформироваться творческой стороне личности? Об этом и многом другом сегодня, 1 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Сергеем Кулаковым, директором Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.