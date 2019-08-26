Все образовательные учреждения Мурманской области готовы к началу учебного года

Образовательные организации Мурманской области готовы принимать учащихся в новом учебном году – в сентябре 482 учреждения система образования приступят к работе. Отчет об их готовности сегодня на оперативном совещании главе региона Андрею Чибиса представила региональный министр образования Ирина Ковшира.

По её словам, общее число обучающихся в этом году составит более 82 тысяч человек, впервые за школьные парты сядут 8821 первоклассник. Каждый учащийся будет обеспечен необходимым количеством учебников и учебных пособий – на закупку книг из консолидированного бюджета выделено 105 млн рублей.

Для создания комфортных условий для обучения в летний период в учреждениях образования региона активно велась ремонтная кампания. Проверку их готовности к новому учебному году в период с 29 июля по 20 августа осуществляла одна областная и 17 муниципальных комиссий. С 3 августа проводился ежедневный контроль и мониторинг за ходом приёмки. Имеющиеся замечания устранены в установленные сроки, все образовательные организации приняты комиссиями. Паспорта готовности к отопительному сезону получены – с середины этой недели во все образовательные учреждения начнет поступать тепло.

Отдельно профильный министр остановилась на организации учебного процесса в селе Кузомень, где взамен сгоревшей старой школы возводят новое здание. Завершить работы по строительству начальной школы планируется в начале октября. В сентябре два первоклассника приступят к обучению по индивидуальному учебному плану на дому. Начнется учебный процесс и для 32 воспитанников Кильдинского отделения Мурманской коррекционной школы № 1.

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в заполярных школах пройдут 2 сентября, в понедельник, за исключением образовательных учреждений Кировска, где принято решение провести праздничные мероприятия 1 сентября.