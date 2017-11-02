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Мурманская область. Арктика02.11.17 21:30

Все параметры майских указов будут достигнуты в 2018 году – сообщила Владимиру Путина Марина Ковтун во время рабочей встречи

Сегодня состоялась рабочая встреча президента России  Владимира Путина с  губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, которая информировала главу страны о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждался проект программы по привлечению молодых докторов для работы на Севере «Арктический доктор».

- Владимир Владимирович, хотелось бы начать с социально-экономического положения в Мурманской области. Оно у нас характеризуется как достаточно устойчивое, даже с позитивными тенденциями по целому ряду основных показателей, - отметила Марина Васильевна. - За 9 месяцев по объёму промпроизводства наблюдается рост на 14 процентов. Выпуск продукции в металлургии увеличился на 24 процента, в судоремонте – на 19,4 процента, в добывающей промышленности – на 10 процентов. Как Вы видите, все предприятия работают в штатном режиме, работают стабильно. Инвестиции в основной капитал выросли в 1,4 раза, объём перевалки грузов в наших портах в 1,7 раза, объем водных биоресурсов также вырос на 11 процентов.

Надо отметить, что замедлилась инфляция к аналогичному периоду прошлого года – сентябрь–декабрь 2016 года, за этот период 102 процента составила инфляция, замедлился рост потребительских цен, тоже на 2 процента снизился по сравнению с аналогичным периодом.

Стабильная ситуация на рынке труда. У нас безработица составляет 1,3 процента, что существенно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика нашего региона экспортно-ориентированная, изменения и курсовые колебания, конечно, влияют на налоговые поступления. Сейчас налоговые поступления от планируемого снизились на 4 процента, это составило 1,6 миллиарда рублей. Вместе с тем, регион относится к регионам высокой бюджетной обеспеченности, мы занимаем 16 место среди всех регионов нашей страны, поэтому рассчитывать на преференции Минфина можем меньше всего. Тем не менее у нас достаточно низкий, безопасный уровень государственного долга: в 2017 году он составляет 36 процентов, на 2018 год составит 42 процента.

- К региональному уровню, - уточнил глава страны.

- Да, к уровню наших доходов. То есть мы живём с безопасным уровнем государственного долга.

Безусловно, в приоритете у нас исполнение майских указов. Смею Вас заверить, что все параметры майских указов будут достигнуты в 2018 году, мы их выполним, у нас есть полная уверенность в том, что мы здесь ни одного показателя не оставим без внимания.

Не бывает и без проблем. Хотела бы остановиться и на проблемных точках, оба вопроса касаются сферы здравоохранения, если вы позволите, Владимир Владимирович.

Основной проблемой в здравоохранении у нас является недостаток медицинских кадров. Дело в том, что люди неохотно едут на север работать, а заработные платы сегодня не столь высоки по сравнению с тем периодом, который мы оценивали в советское время. Вместе с тем, мы проводим целый комплекс мер, их законодательно закрепили, оказываем поддержку врачам, приезжающим к нам работать. Хотелось бы отметить, что программа «Земский доктор» хорошо работает везде, кроме северных территорий. У нас высокоурбанизированный регион – 82 процента урбанизация, поэтому мы не можем в полной мере воспользоваться преференциями программы «Земский доктор» для села. Мы привлекли всего 29 докторов за это время. Но мы вышли с предложением и в Министерстве здравоохранения, и Министерстве финансов, сейчас на всех площадках обсуждаем нашу инициативу заместить программу «Земский доктор» программой «Арктический доктор». В чем заключается отличие этой программы, этого проекта…

Во-первых, это коснётся северных территорий, тех, которые входят в арктическую зону, мы тут не только за свой регион, а говорим обо всех, потому что эта проблема для всех регионов характерна. Мы предлагаем выплачивать врачам 2 миллиона рублей с условием, что они будут заключать пятилетние контракты: по приезду – 500 тысяч, по устройству, по заключению контракта; первый год отработал – еще 500 тысяч рублей и второй миллион по истечении пяти лет. За это время молодой доктор уже обзаведется семьей, получит жилье, привыкнет к нашим северным, арктическим условиям, таким образом, мы за 10 лет решим эту проблему окончательно. Нам сейчас требуется 636 докторов.

- Уже посчитали, сколько по деньгам нужно? – поинтересовался Владимир Путин.

- Да, посчитали всё, нам потребуется на всё 1 миллиард 200 миллионов рублей. Если Федерация нам поможет в процентном соотношении, как сейчас, в общем-то, помогает, мы готовы направить 500 миллионов своих средств, и потребуется 700 миллионов средств федерального бюджета. Думаю, что это будет очень хорошим подспорьем, очень хорошим стимулирующим фактором для того, чтобы доктора приезжали на север и оставались работать. Уровень заработной платы у нас выше, но условия для жизни, конечно, сложнее: на севере жить трудно, полярные ночи, суровый климат, поэтому не очень охотно сейчас, мало чем мы можем привлечь. Другие территории так же активно работают с молодыми докторами.

- Давайте дорабатывать это с Минфином, с Минздравом. Я тоже постараюсь Вас поддержать, - заверил глава Российской Федерации.

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