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Мурманская область. Арктика24.05.17 10:12

Всё по закону: треть кваса, продающегося в РФ, - просто газировка

Треть кваса, продающегося в российских магазинах, на самом деле является газированным напитком со вкусом кваса, следует из результатов исследования, проведенного Роскачеством. Организация изучила несколько десятков наиболее популярных среди российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. В исследование вошла продукция, произведенная в 12 регионах России, и один образец из Белоруссии.

Эксперты отмечают, что натуральный квас по ГОСТу должен быть приготовлен из квасного сусла – ячменного или ржаного солода, ржаной муки или кукурузы, воды, сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий путем естественного брожения. Натуральный квас обнаружился в 17 из 26 исследованных образцов.

При этом «треть исследованных образцов либо приготовлены путем ненатурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки», но тоже продаются под наименованием квас. В то же время эксперты отмечают, что такой метод изготовления кваса не является нарушением законодательства, если квас выпущен по собственным техническим условиям производителя.

Четыре образца имели не характерный для кваса состав летучих компонентов, однако нарушением это не является, так как данные показатели не регламентируются обязательными нормами. В одном образце, изготовленном по ТУ, массовая доля сухого вещества, отвечающего за насыщенность напитка, оказалась ниже нормы ГОСТа. В восьми образцах выявлены сахарозаменители и подсластили, однако, их наличие производители, за исключением одного, указали на этикетке. В трех образцах были обнаружены превышения обязательных норм на содержание дрожжей и плесени.

А один образец кваса превысил норму содержания этилового спирта: вместо максимум 1,2% по ГОСТу он содержал 1,5% спирта. «При этом в ходе исследования был выявлен образец «безалкогольного» кваса, который не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки, что в очередной раз подтверждает отсутствие чёткого разделения понятий кваса и газировки в России», - добавляют в Роскачестве, пишет 1prime.ru.

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