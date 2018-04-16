Все поисково-спасательные службы задействованы для поиска двух женщин, упавших в отводной канал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту падения двух женщин в отводной канал Нивских ГЭС.

По предварительным данным, 14 апреля 2018 года в поселке Нивский Кандалакшского района Мурманской области две местные жительницы, 1971 годов рождения, прогуливались вдоль отводного канала Нивских ГЭС. Одна из женщин упала в канал и не смогла выбраться. Вторая, при попытке помочь знакомой, тоже оказалась в воде. Их быстро затянуло течением и отнесло от берега.

В настоящее время используются все возможные средства для поиска женщин. В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.