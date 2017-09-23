Все работы в Североморске будут завершены в срок, уверяют подрядчики

В Североморске прошла очередная выездная проверка объектов благоустройства. Руководители ЗАТО и ответственные лица посетили площадку для проведения массовых мероприятий в п.Сафоново, сквер «Народный» в Авиагородке и городской парк.

Первый объект - площадка для проведения массовых мероприятий в пгт.Сафоново. Работы по её возведению начались 12 сентября. Выполняет их ООО «Мегаснаб Север». Место расчищено. Уже произведена отсыпка щебня, идут подготовительные работы перед укладкой асфальтового покрытия. Заказчик, в лице ГЦ ЖКХ и подрядчик заверили главу администрации, что строительство идёт в рамках плана-графика, и в установленный контрактом срок, 31 октября, все работы будут завершены.

Однако, осмотрев площадку, у участников проверки появилось очень много вопросов. Среди них зонирование территории, конструктивные решения системы водооотведения, освещение разных зон площадки и другие.

Далее проверяющие отправились в сквер «Народный». В отличие от предыдущего объекта, здесь осталось установить и подключить к электричеству опоры освещения. Кроме того, был затронут вопрос содержания и уборки сквера. Возник он не случайно. Несмотря на установленные урны, построенный на народные деньги сквер выглядит совсем не опрятно: разбросанный вокруг мусор, лежащие на лавках бутылки... Как говорится, чисто не там, где убирают...

Следующий адрес - Колышкина, 20. Ещё в июне в администрацию флотской столицы обратился один из жителей этого дома. Он попросил сделать одно из мест на парковке для инвалидов и обозначить его специальным знаком. Согласно комментарию Маргариты Дурягиной, знак уже давно должен быть установлен. Однако, ГЦ ЖКХ информация до исполнителя ООО «Инвест ЖКХ» так и не была доведена. Игорь Козинский получил по данному поводу устное замечание. Срок проверки установки знака 26 октября.

Завершился объезд в городском парке. Представитель подрядной организации рассказал, как идут работы по укладке плитки на центральной аллее и заверил проверяющих, что все работы будут выполнены в срок. Возможно, даже раньше...