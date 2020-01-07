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Мурманская область. Арктика07.01.20 09:50

Все результаты поверки бытовых счётчиков соберут в реестре «Аршин»

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

Это предусматривают поправки в закон «Об обеспечении единства измерений», принятые в соответствии с программой «Цифровая экономика» накануне нового года.

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин» (это ведомственная система с открытым доступом). В разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений» владелец счётчика сможет «вбить» его заводской номер и увидеть сведения о нём и результатах оказанной ему метрологической работы.

Также он сможет ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора. Это снизит риск мошенничества, когда гражданам навязывают поверку или замену счётчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями, которые сейчас выдают за небольшие деньги свидетельство о поверке, но реальных испытаний не проводят.

«Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов, — сказал «РГ» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. — Исключить её позволит только однозначная электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений».

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступает в силу в конце сентября 2020 года - это время необходимо для доработки необходимой инфраструктуры и адаптации к ней всех участников метрологической деятельности.

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