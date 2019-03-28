Всё смешалось в День театра: дети, книги, куклы и артисты

27 марта в рамках Дня театра в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в мраморном фойе состоялось комплексное мероприятие «Книги + Куклы + Дети = Театр в библиотеке».

В сказочном уголке, оборудованном сотрудниками Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, посетителей дворца встречали герои детских книг – Весна-красна, театральные куклы Маша и Ворона-Вороновна. Взрослые и дети знакомились с книгами по истории театра и с детскими рукописными книгами по любимым сказкам, представленными на выставке «Детское рукописное чудо». На волшебной скамеечке рядом с выставкой уютно разместились театральные куклы - герои книг: Буратино, Золотая рыбка, Герда, Кай, Баба-яга.

Сотрудники отдела искусства и творчества провели для ребят познавательную игру «Мы идём в театр» на знание профессий, названий, предметов, правил, связанных с театром. На блокноте ребята собирали картину посещения театра из маленьких деталей. Особенно понравилась участникам сказочная викторина. Дети отвечали на вопросы Маши и Вороны из чудесной корзиночки и получали за правильный ответ маленький сладкий приз. Игра сказочные кубики полюбилась всем: и взрослые, и дети вспоминали сказки и собирали их из кубиков.

Вот так весело и интересно прошла встреча с маленьким библиотечным театром, где главные герои – дети, книги, куклы.