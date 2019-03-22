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Мурманская область. Арктика22.03.19 13:00

Все субъекты электроэнергетики Мурманской области готовы к прохождению весеннего паводка и летнего пожароопасного периода – штаб

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области. На заседании был рассмотрен вопрос, связанный с подготовкой субъектов электроэнергетики Мурманской области к прохождению паводкового и пожароопасного периодов 2019 года.

Текущую гидрологическую обстановку на реках и водоёмах Мурманской области и предварительный прогноз развития весеннего половодья в 2019 году представила начальник Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ОксанаЧаус.

По предварительным данным, интенсивное снеготаяние, увеличение водности рек и притока воды в водохранилища ожидается в последней пятидневке апреля, на горных реках и реках северо-востока области – в первой декаде мая, раньше нормы и прошлого года на 5 дней. Прохождение максимальных уровней весеннего половодья ожидается в период 15-20 мая. Детальный прогноз весеннего половодья ожидается выпустить 22 апреля.

На заседании отмечалась исключительная пожароопасная обстановка прошедшего года, также шла речь о прогнозе развития в 2019 году. На основании вероятностного прогноза Гидрометцентра России в июле, августе, и первой декаде сентября 2019 года ожидается 4-й региональный класс, местами в июле 5-й класс пожарной опасности.

В ходе заседания подчеркивалось, что все субъекты электроэнергетики Мурманской области готовы к прохождению весеннего паводка и летнего пожароопасного периода. Штаб рекомендовал продолжить работу по выполнению подготовительных мероприятий к прохождению паводкового и пожароопасного периодов в 2019 году.

Также рассмотрен вопрос о произошедшем 19 марта технологическом отключении от теплоснабжения потребителей ПАО «Мурманская ТЭЦ». Евгений Никора отметил оперативность работы и профессионализм сотрудников ПАО «Мурманская ТЭЦ». В результате слаженной работы попавшие под ограничение 447 объектов, а это 374 жилых домов, 23 социальных учреждения и 50 организаций, были подключены к 15 часам того же дня.

 

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