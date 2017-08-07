Все там будем, или Президент поручил правительству повысить доступность похоронных услуг

Правительство получило список поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся рынка похоронных услуг. Он поручил сделать этот вид услуг доступнее, повысить их качество и распространить московский опыт «одного окна» на всю Россию.

По итогам проверки, которую проводило в первом полугодии 2017 года контрольное управление президента, Владимир Путин направил в правительство список поручений, касающихся оказания ритуальных услуг, пишет газета «Коммерсант».

Проверка выявила, что выросла доля «серых» агентов на рынке ритуальных услуг, которые берут за свою работу в 10-15 раз больше. При этом объём оказавшихся в тени услуг в контрольном управлении оценили в 120-150 млрд рублей.

Президент поручил организовать оказание бесплатных услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования. Кроме того, Минстрой, который выступает регулятором этого сектора экономики, должен провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ.

Правительство также должно закончить разработку закона об организации ритуальных услуг сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей России. Он предполагает создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учёт граждан, ответственных за места захоронения и другие меры.

Контрольное управление выяснило, что для оказания услуг по погребению в рамках гарантированного перечня в большинстве регионов условия не созданы, а их качество может отличаться даже в одном регионе. «Тем, кто решил воспользоваться гарантированным перечнем, приходится оформлять более пяти документов в разных инстанциях. Есть регионы, где стоимость пакета не установлена, в других разнятся его стоимость и размер пособия, которое выплачивается для компенсации расходов», - приводит газета выводы проверяющих.

С помощью лицензирования власти рассчитывают избавить отрасль от «серых агентов». Речь идёт о предпринимателях, которые покупают информацию о смертях в медучреждениях и правоохранительных органах и продают ритуальные услуги от трёх раз дороже, чем госструктуры, например ГБУ «Ритуал» в Москве.

В докладе контрольного управления также содержалась рекомендация создавать коммерческие кладбища, пишет газета.