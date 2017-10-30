Всё упирается в деньги - глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков

Сегодня утром глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провел встречу с коллективом МУП «Североморскводоканал». «Это первая встреча из запланированного цикла, - отметил в начале диалога с коллективом предприятия Владимир Евменьков. - Спасибо, что откликнулись. Готов ответить на все ваши вопросы».

Вопросов в адрес главы поступило немало. Они касались бродячих собак, беспорядочных парковок во дворах и на улицах флотской столицы, фасадов домов, в которых располагаются коммерческие объекты, строительства школы.

Предложение об установке светофора на перекрестке ул. Гаджиева – ул. Кирова будет рассмотрено на комиссии по безопасности дорожного движения, а обустройство дороги на ул. Гаджиева в планах уже есть. Первый шаг – разработка проектно-сметной документации для того чтобы оценить стоимость проекта. Однако конкретные сроки обозначить не представляется возможным.

- Всё упирается в деньги, - подчеркнул Владимир Васильевич. - Даже при условии, что в этом году мы сумеем сделать проектно-сметную документацию, дорога в ближайшие месяцы не появится, вы должны это понимать. Есть еще один проект – это обустройство дороги от ул. Полярная через гаражи к Мурманскому шоссе. Она очень помогла бы разгрузить основные проезды. Мы все это видим и понимаем. Будем делать все возможное.

Целый блок вопросов касался здравоохранения. Владимир Евменьков отметил, что налажен тесный контакт с главным врачом Центральной районной больницы Дмитрием Панычевым. Многие вопросы уже в стадии решения, а переподчинение скорой медицинской помощи и стоматологии областному центру не повлияли на качество оказываемых услуг.

Интересовало сотрудников МУП «Североморскводоканал» и строительство детского сада и моста в нп.Североморск-3, отсыпка обочины при ремонте дороги Североморск – Североморск-3 и обустройство детских и спортивных площадок в рамках проектов «Создание комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование». Общение, которое продлилось чуть больше часа, получилось конструктивным и доброжелательным. Все вопросы и предложения, которые высказали сотрудники предприятия, взяты главой ЗАТО г.Североморск на контроль, по ним уже даны соответствующие поручения.

В завершение встречи Владимир Евменьков поблагодарил коллектив и директора МУП «Североморскводоканал» Александра Каменева за активную позицию, неравнодушие и профессионально выполняемую работу и пожелал одному из ведущих предприятий Мурманской области дальнейшего процветания.