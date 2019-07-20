Всё в дыму, или Североморск замаскировали

В Североморске состоялось плановое учение с подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара.

Аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе кораблей из пунктов базирования и для противодействия применения высокоточного оружия противником.

В учении были задействованы расчёты отдельной роты РХБ защиты и служб РХБ защиты надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более 20 квадратных километров.

Качество аэрозольной маскировки оценили экипажи самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.

Как сообщает пресс-служба СФ, применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были уведомлены установленным порядком.