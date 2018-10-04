Все в театр! Но перед этим заглянем за кулисы

Сегодня, 4 октября, в 12.00 гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместитель директора Академического театра драмы им. В. Савина Владимир Казаковцев (г.Сыктывкар, Республика Коми).

Прибывшие из далека артисты в рамках программы «Большие гастроли» выступят в театре кукол и театре Северного флота. Мурманчанам представят постановку «Женитьба» Гоголя, сатирическую комедию «Слон» Копкова, а также спектакли для детей «Вождь краснокожих» и «Трям! Здравствуйте!».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.