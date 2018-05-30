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Мурманская область. Арктика30.05.18 07:35

Все задачи, поставленные Северному флоту на зимний период обучения 2018 года, решены успешно - командующий СФ

В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета флота. В его ходе командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подвёл итоги боевой и оперативной подготовки, воинской дисциплины и других основных направлений деятельности флота в зимнем периоде обучения.

Адмирал Николай Евменов отметил, что «все задачи, поставленные Северному флоту на зимний период обучения 2018 года, решены успешно».

Командующий Северным флотом также сообщил, что «в завершающемся периоде обучения отличную морскую выучку показали ряд экипажей атомных подводных ракетных крейсеров, успешно выполнившие поставленные задачи». Он также отметил, что высокие показатели в боевой учёбе в зимнем периоде обучения продемонстрировали военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил, армейского корпуса Северного флота, а также армии ВВС и ПВО.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе заседания Военного совета Северного флота командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам.

В соответствии с указом Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден заместитель командующего армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Юрий Попов. Почётной грамотой Президента Российской Федерации награжден заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Олег Гладкий. Благодарностью Президента Российской Федерации поощрён начальник штаба – заместитель командира гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 2 ранга Михаил Титов. Медалью «За морские заслуги в Арктике» награждён начальник отдела по работе с личным составом Северного флота капитан 1 ранга Максим Ратников.

 

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