Все замечания по Стратегии социально-экономического развития Мурманской области будут включены в перечень предложений по формированию документа перспективного развития региона

Вчера в муниципальном образовании Кандалакшский район состоялось выездное совещание по вопросу корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления Кандалакшского района, руководители организаций и предприятий, представители общественности.



Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова выступила с информацией о необходимости корректировки Стратегии региона, обусловленной изменениями условий развития экономики и социальной сферы региона, а также необходимостью учета требований вступившего в силу Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и целевых ориентиров, содержащихся в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.



Об итогах, проблемах и перспективах развития Кандалакшского района доложила и.о. главы администрации Ирина Просоленко. Генеральный директор ООО «Кандалакшский морской торговый порт» Талех Мелеков рассказал о результатах инвестиционной деятельности предприятия и перспективах его развития.



Активное участие в работе совещания принимали представители малого и среднего бизнеса. Основными вопросами для обсуждения стали: расширение границ города Кандалакша за счет перевода земель лесного фонда в земли городского поселения Кандалакша для развития туризма, а также возможность строительства котельных в малых населенных пунктах района, работающих на местном сырье – топливной щепе, что в свою очередь позволит снизить стоимость электроэнергии для малого бизнеса.



Все рассмотренные вопросы и замечания, поступившие во время обсуждения, будут включены в перечень предложений по формированию документа перспективного развития региона.