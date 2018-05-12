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Мурманская область. Арктика12.05.18 09:49

Все замечания по Стратегии социально-экономического развития Мурманской области будут включены в перечень предложений по формированию документа перспективного развития региона

Вчера в муниципальном образовании Кандалакшский район состоялось выездное совещание по вопросу корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления Кандалакшского района, руководители организаций и предприятий, представители общественности.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова выступила с информацией о необходимости корректировки Стратегии региона, обусловленной изменениями условий развития экономики и социальной сферы региона, а также необходимостью учета требований вступившего в силу Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и целевых ориентиров, содержащихся в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

Об итогах, проблемах и перспективах развития Кандалакшского района доложила и.о. главы администрации Ирина Просоленко. Генеральный директор ООО «Кандалакшский морской торговый порт» Талех Мелеков рассказал о результатах инвестиционной деятельности предприятия и перспективах его развития.

Активное участие в работе совещания принимали представители малого и среднего бизнеса. Основными вопросами для обсуждения стали: расширение границ города Кандалакша за счет перевода земель лесного фонда в земли городского поселения Кандалакша для развития туризма, а также возможность строительства котельных в малых населенных пунктах района, работающих на местном сырье – топливной щепе, что в свою очередь позволит снизить стоимость электроэнергии для малого бизнеса.  

Все рассмотренные вопросы и замечания, поступившие во время обсуждения, будут включены в перечень предложений по формированию документа перспективного развития региона.

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Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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