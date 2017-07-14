Всего 54,2% участников опроса удовлетворены качеством автомобильных дорог в Мурманской области

Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области рассмотрены промежуточные итоги опроса населения с применением IT-технологий, проводимого ежегодно на официальном портале правительства Мурманской области.

В первом полугодии текущего года около 2 тысяч жителей Мурманской области проявили интерес к опросу. Наибольшая активность населения отмечена в ЗАТО Александровск, г.Кировск и ЗАТО г.Североморск.

Каждый гражданин, принявший участие в анкетировании, имел возможность выразить своё мнение, оценив эффективность деятельности органов местного самоуправления по трем направлениям: организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги.

По итогам опроса в первом полугодии этого года удовлетворенность населения Мурманской области жилищно-коммунальными услугами составила 79,5%. Среднеобластной уровень удовлетворенности качеством транспортного обслуживания населения - 75,2 %. Самый низкий уровень удовлетворенности населения региона качеством автомобильных дорог - 54,2%. Главам администраций муниципальных образований Мурманской области даны рекомендации принять меры, направленные на улучшение качества автомобильных дорог.

Результаты опроса.