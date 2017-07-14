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Мурманская область. Арктика14.07.17 12:49

Всего 54,2% участников опроса удовлетворены качеством автомобильных дорог в Мурманской области

Комиссией по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области рассмотрены промежуточные итоги опроса населения с применением IT-технологий, проводимого ежегодно на официальном портале правительства Мурманской области.

В первом полугодии текущего года около 2 тысяч жителей Мурманской области  проявили интерес к опросу. Наибольшая активность населения отмечена в ЗАТО Александровск, г.Кировск и ЗАТО г.Североморск.

Каждый гражданин, принявший участие в анкетировании, имел возможность выразить своё мнение, оценив эффективность деятельности органов местного самоуправления по трем направлениям: организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги.

По итогам опроса в первом полугодии этого года удовлетворенность населения Мурманской области жилищно-коммунальными услугами составила 79,5%. Среднеобластной уровень удовлетворенности качеством транспортного обслуживания населения - 75,2 %. Самый низкий уровень удовлетворенности населения региона качеством автомобильных дорог - 54,2%. Главам администраций муниципальных образований Мурманской области даны рекомендации принять меры, направленные на улучшение качества автомобильных дорог.

Результаты опроса.

Комментарии

№ 114.07.17 13:53 - Антон К.странно, что почти 80% северян довольны качеством услуг ЖКХ. такое впечатление, что я живу в другой стране, или всем уже на всё наплевать.
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Последние комментарии

Ирина Николаевна
14.07.17 15:24
Очень тяжёлые фильмы. Угнетают, но дают какую-то и надежду, что ели эти люди такое вынесли и ищут счастье в этом мире, то нам - здоровым и подавно надо радоваться каждому денёчку, каждой секундочке
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Антон К.
14.07.17 13:53
странно, что почти 80% северян довольны качеством услуг ЖКХ. такое впечатление, что я живу в другой стране, или всем уже на всё наплевать.
Комментарий к новости:Всего 54,2% участников опроса удовлетворены качеством автомобильных дорог в Мурманской области
Ирина
14.07.17 13:18
согласна с Локи. Я всё время раздражаюсь, когда увижу в тексте сокращённое буквенное написание словосочетания Великая Отечественная война в виде ВОВ. Но это уже стало массовым явлением. Даже в текста
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