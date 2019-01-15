Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение Господне

19 января православные нашей страны будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день, а также во время Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Оно сопровождается торжественным крестным ходом к водоёму, где в специально пробитых во льду прорубях, называемых «иордань», проводится освящение воды. Существует также традиция купания в этих прорубях.

ГУ МЧС России по Мурманской области поздравляет всех православных с праздником и напоминает - купаться следует в строго отведенных местах.

В ночь с 18 на 19 января массовое купание будет организовано:

г.Мурманск - Семёновском озеро;

ЗАТО г.Североморск - р. Ваенга;

г.Оленегорск – оз.Комсомольское;

Терский район, с. Варзуга – р. Варзуга (левый берег р. Варзуга, около Успенской церкви);

г.Мончегорск - оз. Лумболка;

г.Апатиты, п. Тик – Губа - оз. Имандра;

г.Кировск - оз. Глубокое;

Ковдорский р-н – оз. Ковдор;

Печенгский р-н, п. Никель - оз. Куэтсъярви;

г.Снежногорск – оз. Арно;

г.Полярный – оз. Торфяное;

г.Гаджиево – озеро за домом № 81;

ЗАТО Видяево – р. Урица;

п.Ревда – водоем у профилактория.

Ответственность за безопасность верующих возложена на органы местного самоуправления. При этом в Крещенскую ночь на водоёмах, где организовано массовое купание, будут дежурить представители всех тревожных служб, в том числе и Главного управления МЧС России по Мурманской области. Также у прорубей будут нести свою вахту муниципальные и региональные спасатели, инспекторы ГИМС.