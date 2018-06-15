Всем россиянам разрешат оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков

В правительство внесён проект постановления, позволяющий оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков, даже если ими оснащены не все квартиры в доме, пишут «Известия», ссылаясь на заявление представителя Минюста Марии Мельниковой, сообщившей об этом заседании Конституционного суда.

Суд рассматривал жалобу жителя Московской области на переплату из-за отсутствия счётчиков у соседей. Сейчас показания индивидуальных счётчиков не принимаются в расчёт, если хотя бы в одной квартире отсутствует прибор учёта. В результате многие жильцы несут дополнительные расходы по вине соседей. Пока постановление дорабатывается, позиция КС могла бы улучшить ситуацию с расчётами, полагают специалисты.

Поводом для разбирательства в Конституционном суде стала жалоба жителя Подмосковья Сергея Деминца. При вводе в эксплуатацию его дом был оснащён не только общедомовым счётчиком тепла, но и индивидуальными - в каждой квартире. Однако со временем некоторые собственники квартир демонтировали индивидуальные счётчики. В результате с 2016 года все жильцы стали платить за отопление по показаниям общедомового счётчика исходя из площади помещений. При этом показания исправных индивидуальных приборов учёта в квартирах управляющая организация принимать отказалась. После того как суды отклонили требования об оплате отопления по индивидуальному счетчику, Сергей Деминец обратился в Конституционный суд РФ.

По мнению заявителя, Конституции не соответствуют отдельные нормы Жилищного кодекса и Правил предоставления коммунальных услуг, которые касаются начисления платы за отопление. При расчёте платы показания индивидуальных счётчиков учитываются, только если ими оборудованы все квартиры в доме. Если хотя бы в одном помещении счетчика нет или он неисправен, плату рассчитывают исходя из нормативов и площади квартиры. Сергей Деминец считает это несправедливым, так как интересы всех собственников дома ставятся в зависимость от недобросовестного поведения отдельных владельцев помещений. Кроме того, это позволяет гражданам, активнее соседей потребляющим энергоресурсы, обогащаться за их счёт, отмечено в жалобе.

Однако оппоненты Сергея Деминца не согласны с тем, что нормы Жилищного кодекса и Правил являются неконституционными. По сути, автор жалобы оспаривает формулу расчёта платы за отопление, которая содержится не в Жилищном кодексе и даже не в Правилах, а в приложении к ним, отметил представитель президента в КС Михаил Кротов. В то же время участники заседания КС признали, что на практике действительно имеются определенные перекосы при расчёте платы за тепло.

Документы, исправляющие эту ситуацию, уже готовятся в правительстве. Представитель Минюста Мария Мельникова сообщила, что Минстрой разработал проект постановления кабмина, который уточняет действующий порядок расчета. По ее словам, 26 апреля Минюст дал на проект положительное заключение, а 7 мая документ был внесен в правительство.

«Сейчас расчёт по ИПУ происходит, только если все помещения оборудованы ими. Предлагается этот порядок изменить», — пояснила Мария Мельникова.

Она добавила, что сейчас проект рассматривается в аппарате кабмина, к нему приложены документы о согласовании различными ведомствами, а также протокол согласительного совещания и таблица разногласий.

- В формулах есть ещё определенная несогласованность, этот вопрос будет решаться в аппарате правительства, — отметила представитель Минюста.