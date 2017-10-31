Всемирная паутина «прокололась» - хлеб с плесенью в школе не нашли

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проведена процессуальная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации о неудовлетворительном обслуживании в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3».

Напомним, 27 сентября на региональных площадках Всемирной паутины получила распространение информация о неудовлетворительном обслуживании в столовой средней общеобразовательной школы № 3.

В ходе проверки проведён осмотр места происшествия с участием эксперта отдела санитарного надзора. В ходе осмотра установлено, что в пищеблоке соблюдены поточность технологических процессов, имеются условия для приемки, хранения, обработке и раздачи пищевых продуктов. Условия для хранения хлебобулочных изделий соответствуют требованиям санитарного законодательства. На момент осмотра хлебобулочные изделия с плесенью не обнаружены.

Совокупностью собранных в ходе проведенной проверки материалов факты нарушения санитарно-эпидемиологических правил и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не подтвердились. Хлеб с плесенью не обнаружен, случаи отравления учащихся не установлены.

По результатам процессуальной проверки органами следствия принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления.