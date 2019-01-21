Всемирный день снега весело встретили в библиотеке

20 января в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Областной детско-юношеской библиотеки состоялся семейный познавательно-игровой праздник «Снежинка + снежинка = сугроб», посвященный Всемирному дню снега.

Дети и родители, пришедшие на мероприятие, вспомнили о замечательных и радостных праздниках, подаренных зимой. Сотрудники отдела познакомили их с историей нового зимнего праздника - Всемирного дня снега, который отмечается в последнее воскресенье января, начиная с зимы с 2012 года. Другое его название — Международный день зимних видов спорта. Хотя праздник достаточно молодой, но у него уже есть свои традиции и рекорды. Участники узнали, кто слепил самый большой снежок, кто построил снежную деревню, а также, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомились с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Ребята с удовольствием включились в конкурсы: лепили снеговика, бегали на лыжах, играли в игры «Медведь на льдине» и «Пингвины».

В заключение были подведены итоги акции «Новогодний сюрприз», которая проводилась с 23 декабря по 13 января. Участники читали книги, отвечали на вложенные в них вопросы и сдавали библиотекарям. Всем участникам вручили медали и сертификаты.