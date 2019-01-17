Всемирный день снега ярко отметят на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр»

Утверждена программа проведения Всемирного дня снега в Кировске. Празднование состоится 20 января на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Открытие мероприятия назначено на 12.00, в 12.20 стартует эстафета по лыжным гонкам, в 12.40 на старт выйдут участники соревнований по параллельному слалому на горных лыжах.

На площадке перед подъемниками пройдут матчи зимнего футбола.

Участников так же ждут показательные выступления по фристайлу (13.20) и работа молодежной дискуссионнной площадки, участники которой обсудят развитие зимних видов спорта.

В 13.30 состоится церемония награждения участников Всемирного дня снега.

Всемирный день снега в России отмечают с зимы 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях по горнолыжному спорту или сноуборду, а также в различных эстафетах, мастер-классах, дискуссионных площадках.