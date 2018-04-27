Всероссийская акция «100 баллов для победы» состоялась в 70 регионах страны

Всероссийская акция «100 баллов для победы», инициированная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, прошла в четвёртый раз. В этом году в ней приняли участие 70 регионов России. В течение апреля ребята, сдавшие в прошлые годы единый государственный экзамен на сто баллов, встречались со старшеклассниками и рассказывали им о своём опыте подготовки к выпускным испытаниям.

В этом году акция была посвящена Году добровольца в России, поэтому особое внимание было уделено подготовке к экзамену по обществознанию. Практически в каждом регионе, где прошла акция, были открыты книжные полки. Участники принесли издания, которыми пользовались при подготовке к экзаменам. Теперь воспользоваться ими и принести свои прочитанные книги может любой желающий.

«Востребованность Всероссийской акции «100 баллов для победы» растёт с каждым годом. На одной площадке встречаются те, кто готовится сдать, и ребята, уже успешно сдавшие экзамены. Эта встреча может многое изменить в сознании школьника. Ведь разговор со сверстником об экзаменах бывает намного эффективнее, чем наставления взрослых», – отметил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Стартовала акция 5 апреля в новосибирском лицее №22 «Надежда Сибири». Начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский и исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук поприветствовали участников и ответили на вопросы, связанные с проведением единого государственного экзамена.

Во время своих мастер-классов студенты вузов из разных уголков России рассказывали, как они достигли столь высокого балла на итоговых экзаменах в школе.

«Залог успешной сдачи ЕГЭ – это время, которое вы готовы потратить на подготовку. У меня была очень сильная мотивация и свой план: я занималась от трех до десяти часов каждый день. Главное делать перерывы, менять вид деятельности. На экзамен не надо приносить шпаргалки и телефон», - рассказала стобалльница Дарья Скворцова, студентка Восточно-Сибирского государственного университета.

А Никита Переплетчиков, высокобалльник по истории из Мурманской области, признался, что при подготовке к экзамену совершил ошибку. «Перед экзаменом по истории у меня было два дня на повторение и подготовку. Все эти два дня усердно готовился, не выпускал книги из рук. Даже в день экзамена, утром, я еще что-то повторял. Не стоит этого делать. Оставьте себе один день на отдых», – посоветовал Никита.

Помимо мастер-классов сто- и высокобалльников, в рамках акции проводились круглые столы с руководством региона, тренинги психологов, экскурсии, игры. Например, в Республике Коми состоялся квест на профориентацию «На пути к победе». Дагестанские выпускники посетили детский сад и рассказали будущим первоклашкам об учебе в школе, ответили на их вопросы, поздравили с окончанием детского сада и подарили школьные принадлежности.

Во многих регионах акция прошла сразу в нескольких районах и муниципалитетах. В 152 школах мастер-классы и круглые столы проводились для старшеклассников Нижегородской области. В Челябинской области 20 муниципалитетов присоединилось к акции.

Многие сто- и высокобалльники выбирают для дальнейшего обучения вузы крупных городов, поэтому их трудно застать в родном городе. Часть регионов вышли из положения, подключив к организации мастер-классов видеоконференцсвязь, радио и телевидение. Например, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах выпускники и стобалльники связывались по скайпу.

В Ульяновской области благодаря ВКС сразу 5 тысяч старшеклассников из всех муниципалитетов услышали рассказ стобалльницы о подготовке к экзаменам.

В Архангельской области на видеосвязь вышли старшеклассники из 18 муниципальных образований. Одна из региональных телекомпаний записала и советы сто- и высокобалльников.

В Санкт-Петербурге в телепередаче, полностью посвящённой подготовке к ЕГЭ, в качестве эксперта выступил учитель истории и обществознания, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков. Радиостанции Удмуртской Республики и Сахалинской области предоставили успешным выпускникам эфирное время, чтобы те сумели поделиться своим опытом прохождения государственной итоговой аттестации и пожелать успеха нынешним школьникам.

В ближайшие две недели проведение Всероссийской акции «100 баллов для победы» продолжится в некоторых регионах. В Московской области в ней примет участие выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов.

Справочно:

Впервые Акция стартовала 17 апреля 2015 года в 56-й Академической гимназии Санкт-Петербурга. Она была посвящена Году литературы и 70-летию Победы и направлена на активизацию интереса школьников к чтению.

В 2016 году Акция была запущена в лицее научно-инженерного профиля №4 подмосковного Королева и посвящена 55-летию первого полета человека в космос. Почетными гостями стали космонавты Алексей Калери и Николай Бударин.

В 2017 году Акция стартовала в Детской академии творчества «Солнечный город» в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики и была посвящена Году экологии в России. В рамках акции «100 баллов для победы в столице КБР собрались выпускники из нескольких регионов Северо-Кавказского федерального округа – Ингушетии, Ставропольского края, Чеченской Республики, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии. Напутствие перед госэкзаменами старшеклассникам сказали – российский путешественник Фёдор Конюхов, глава КБР Юрий Коков, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Участники и гости Акции высадили «Аллею стобалльников» во дворе Детской академии творчества «Солнечный город». Во многих других регионах также прошла высадка деревьев и кустарников, кроме того, выпускники вывешивали скворечники, проводили массовые субботники и другие мероприятия, посвящённые Акции и Году экологии в России.