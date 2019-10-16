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Мурманская область. Арктика16.10.19 09:15

Всероссийская акция «День в музее для российских кадет»

17 октября в 15  часов в Мурманском областном краеведческом музее состоится ежегодная Всероссийская акция «День в музее для российских кадет». В этот день в музее пройдут познавательные мероприятия патриотического характера для учащихся филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска. Ребята посетят выставку «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции», посвященную 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Выставочный проект подготовлен Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Центральным военно-морским музеем (Санкт-Петербург), Городским историко-краеведческим музеем г. Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей г. Мурманска.

На базе выставки будет проведена интерактивная программа, подготовленная членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Юные посетители узнают о действиях Северного флота в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, боевых действиях на морском и приморском направлениях, значении разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Напомним, с 2016 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества «День в музее для российских кадет» стал Всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого музеи открывают двери для суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества. Мурманский областной краеведческий музей присоединился к акции и третий раз проводит мероприятия к праздничной дате.

 

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