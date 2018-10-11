Всероссийская акция «День в музее для российских кадет» пройдет в Мурманском областном краеведческом музее

Сегодня в 15.30 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится Всероссийская акция «День в музее для российских кадет».

С 2016 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества «День в музее для российских кадет» стал Всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого музеи открывают двери для суворовцев и кадет – будущих защитников Отечества. Мурманский областной краеведческий музей присоединился к акции и третий раз проводит мероприятия к праздничной дате.

В этот день в музее пройдут познавательные мероприятия патриотического характера. Ребят ожидают экскурсии, демонстрация учебных интерактивных программ, встреча с членами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны на Мурмане. Кадеты смогут самостоятельно изучить униформу, снаряжение, обмундирование советских воинов и задать интересующие их вопросы.