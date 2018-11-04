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Мурманская область. Арктика04.11.18 12:59

Всероссийская акция «Ночь искусств» в заполярных музеях

4 ноября областные музеи присоединятся к культурно-просветительской акции «Ночь искусств», которая проводится в российских музеях с 2013 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Главные темы акции в этом году: «80-летие Мурманской области», «Год волонтера», «Искусство объединяет».

Необычные мастер-классы для всех возрастов, творческие конкурсы, концерты, тренинги, экскурсии, игры, спектакли, встречи с интересными людьми, показы кинофильмов – все это ждет гостей Мурманского областного художественного музея на ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств - 2018».

4 ноября с 17.00 до 23.00 на всех трех площадках Мурманского областного художественного музея каждый из гостей сможет найти то, что ему по душе.

В главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) уже в 16.30 первых гостей «Ночи искусств» будут приветствовать коллектив ходулистов под руководством Галины Спириной «Выше крыши» и студия этнических барабанов «DrumTamTam». Официальное открытие состоится в 17.00, в ходе которого гости музея смогут услышать выступление заслуженного коллектива народного творчества Ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы. Юные посетители смогут принять участие в мастер-классе по созданию мультфильма, научатся технике Эбру, станут учениками Школы Чародейства и Волшебства Хогвартс.

«Игры с классиками» от Мурманской областной научной библиотеки, спектакль для детей «Мама, вперед!» в исполнении Екатерины Ефремовой, мастер-класс от главного редактора информационного агентства «Би-порт» Вячеслава Городецкого, выступления групп «Cloudberry» и «Quint Dance», световое Шоу проекта IFRIT, экскурсии, викторины и многое другое предлагают мурманчанам в главном здании Мурманского областного художественного музея.

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» в здании филармонии (ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) для гостей весь вечер будет работать кафе-лавка «Cofeinn» (Фитобар «На здоровье») и фотоателье Николая Жолнина «Портрет семьи». Также северяне примут участие в познавательных играх, экскурсиях, мастер-классах, увидят выступления детских танцевальных коллективов и другое.

В отделе народного искусства и ремёсел (Доме ремёсел, ул. Книповича, 23а) в рамках «Ночи искусств» состоится «Посвящение в студийцы» учащихся курса «Маленький ремесленник» и учащихся курса «Юный художник» Школы ремесел.
Познакомиться с программой можно на официальном сайте Мурманского областного художественного музея. 

В Мурманском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 90) Всероссийская акция «Ночь искусств» будет проходить 4 ноября с 18.00 до 24.00. В этот день гостей музея ожидает более 30 мероприятий: детские, семейные, молодежные программы, занятия и экскурсии для всех любознательных, активных, творческих жителей и гостей Мурманска. 

Подарком для посетителей станет моноспектакль «ИОНА», основанный на Ветхозаветной книге пророка Ионы. Автором пьесы, режиссером и актером выступит основатель Арктического театра Евгений Гоман. Также состоятся творческая встреча с Германом Ивановым, лидером команды КВН «Сборная города Мурманска», презентация диска флотской песни «С песней на борту» Марии Олейник, премьера фильма «В одной упряжке» журналиста телекомпании «ТВ-21» Лианы Мхитарян и презентация от международного кинофестиваля «Северный характер». Гости мероприятия смогут посетить творческую встречу с заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России Виталием Бубенцовым и заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Славянскому ходу «Мурман – Черногория». 

Любители истории увидят дефиле «Тайна национального костюма» и национальные костюмы народов, проживающих на территории Кольского Заполярья. Гости смогут проверить свои знания о культуре региона, написав Краеведческий диктант. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и встречи с клубами: военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк», «Заполярный рубеж», студенческое общественное объединение ГВИР «Титовский гарнизон». Мурманская областная детско-юношеская библиотека представит комплексное мероприятие, которое включит в себя выставку-рекомендацию «Искусство неокниги для развития ребенка» и мастер-класс «Поздравь библиотеку с 50-летним юбилеем».

Для юных северян будет работать интерактивная игровая зона. Маленькие посетители смогут поучаствовать в игре-путешествии «Знаешь ли ты?» и тематических мастер-классах: по созданию тряпичной куклы «Зайчик на пальчик», по изготовлению объёмного магнита «Мы – сердце великой страны» и многих других. Занимательные мастер-классы проведут Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», Информационный центр по атомной энергии г. Мурманска, ГУ МЧС России по Мурманской области, Медицинский центр «Гларус», Музей занимательных наук «Фокус» и другие организации. Впервые пройдет квест «Кто хитрее в галерее?» по художественной выставке «Российский Север». В эту ночь музей станет концертной площадкой для молодых музыкантов и театральных коллективов Мурманска.

В Музее истории Мончегорска акция «Ночь искусств» будет проходить с 18.00 до 22.00. Тема – «Снимается кино!». Участников акции ждут разнообразные встречи и мастер-классы: «Кино на Мурмане» – о фильмах, снятых на территории нашей области; «Девичьи слёзы»: оживление легенды – классы «Актеры», «Операторы», «Сценаристы»; «Мультфильмы в Мончегорске» и «Мультики своими руками» – класс создания мультфильмов и многое другое. Завершится акция «Ночь искусств» в Мончегорске киноквестом по экспозициям музея.

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