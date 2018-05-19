Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет сегодня в Мурманском художественном музее

19 мая на всех площадках Мурманского областного художественного музея пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Главные темы акции в этом году: «Год волонтера», «Шедевры из запасников» и «80-летие Мурманской области».

Стартует акция «Ночь музеев» в 16:00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» в здании областной филармонии (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.3, II этаж). В рамках торжественного открытия для гостей мероприятия выступит вокально–эстрадный ансамбль «Созвучие». Посетители смогут принять участие в мастер-классах и викторинах, послушать экскурсии по выставкам, посмотреть музыкальные художественные фильмы и многое другое. Для гостей музея с лучшими проектами выступят учащиеся I курса «Школы юного музейщика». Также в течение всего вечера будет работать фотоателье «Театрум».

В главном здании музея (г. Мурманск, ул. Коминтерна д.13) в 17.00 состоится официальное открытие, гости музея смогут услышать выступление поморского фольклорного хора села Варзуга. Северяне увидят спектакль-импровизацию «Выкрутасы» мурманского Арктического театра, примут участие в музейных уроках, творческих мастерских и акциях: «Дизайн клумбы «Цветочные мотивы» и «Коллективное граффити «С любовью к Мурманску». Состоится подведение итогов выставки-конкурса «Мои встречи с художественным музеем».

В отделе народного искусства и ремёсел (г. Мурманск, ул. Книповича, д. 23а, Дом ремёсел) «Ночь музеев» начнётся в 18:00. Посетители увидят выступление народного самодеятельного коллектива русской песни «Русские узоры» из г.п. Молочный, ремесленный диктант для учащихся, творческая мастерская «Семейные встречи в Доме ремесел», показ фильмов-победителей Международного кинофестиваля «Северный характер». Также в ходе мероприятия состоится подведение итогов и награждение победителей областной дистанционной викторины «Мир русской избы», конкурса детского рисунка «Мирный Мурманск».

Впервые для жителей и гостей Кольского края в главном здании Мурманского областного художественного музея будут проведены экскурсии в фонд закрытого хранения. Все, кто не успел посетить выставку живописи из собрания Государственного Русского музея «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.3, II этаж) и историко-художественную выставку из собрания Государственного исторического музея «Русский Север» (г. Мурманск, ул. Коминтерна д.13) смогут сделать это на «Ночи музеев».