Всероссийская акция, посвященная Международному дню книгодарения, «Дарите книги с любовью»

С 11 по 14 февраля Мурманская областная научная библиотека станет площадкой Всероссийская акции «Дарите книги с любовью».

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Главная идея праздника — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги.

Накануне Дня книгодарения в России проводится акция «Дарите книги с любовью». Инициатором акции стала Ассоциация «Растим читателя». В этом году акция пройдёт в третий раз.

Областная научная библиотека ежегодно становится участником акции «Дарите книги с любовью». В рамках акции 11, 12 и 13 февраля библиотека организует сбор книг для ребят Мурманской коррекционной школы № 1 и Отделения дневного пребывания молодых инвалидов.

В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1 этажа библиотеки. Ребята будут рады сказкам и приключениями, популярным энциклопедиям и ярким альбомам. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями.

14 февраля в Международный день книгодарения все собранные издания будут доставлены адресатам.