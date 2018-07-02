Всероссийская организация интеллектуальной собственности собирает долги с любителей песен и музыки

В конце мая общественная организация «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» подала в Арбитражный суд Мурманской области несколько исков о взыскании задолженности по договорам о выплате вознаграждений за публичное исполнение фонограмм.

Ответчиками по этим делам являются ООО «Пинта», управляющее одноимённым пабом на улице Егорова в Мурманске, ООО «Изыск», владеющее баром-магазином «The Пиваs» на улице Копытова, ООО «Служба снабжения» (кафе «Рататуй» на улице Колышкина в Североморске), ООО «Икс клуб» (клуб «ХХХХ» на проспекте Кольском в Мурманске) и ООО «Караван», предположительно, являющееся владельцем суши-бара «Суши Гурмэ» на улице Мира в городе Мурманске.

Как пишет sud51.com, сами по себе суммы задолженностей небольшие, но самые большие суммы в составе исковых требований заявлены в связи с неисполнением ответчиками обязательства по представлению отчётов об использовании фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.

Дела будут рассмотрены судьями мурманского арбитража в упрощённом порядке.

Отметим, что права на интеллектуальную собственность являются довольно сложной материей даже для юристов. Например, исполнитель Владимир Пресняков написал песню «Стюардесса по имени Жанна». С точки зрения закона он как автор имеет право на получение авторского вознаграждения за каждое исполнение этой песни. За это отвечает организация под названием «Российское авторское общество», о которой мы уже писали. Кроме того, сама по себе фонограмма этой песни, будь то на материальном носителе либо как одна из песен в системе караоке какого-нибудь пивбара, является объектом так называемых смежных прав, вознаграждение за использование которых собирает та самая «ВОИС», оставляя себе порядка 25% от собранных средств. Таким образом, если вы являетесь владельцем, например, караоке-бара, где любят исполнять эту песню, вы должны заплатить РАО авторское вознаграждение, а также вознаграждение «ВОИС» за использование фонограммы. Впрочем, тарифы у данных организаций на текущий момент вполне «травоядные»: если у вас бар на 20 посадочных мест, вы заплатите РАО и ВОИС по 58 рублей за каждое место в месяц.