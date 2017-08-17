Всероссийская сходка клуба любителей фэнтези «Terra Incognita от Росмэн» состоится в Мурманске

В зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась встреча любителей творчества популярной писательницы Натальи Щербы «Часоподслушано». Самые преданные поклонники книжных серий «Часодеи», «Чародол» и «Лунастры» собрались, чтобы обсудить книги и любимых героев, поиграть в литературные игры.

Встреча началась игрой «снежный ком», в которой участники сходки перечисляли имена часодейных персонажей. Затем, разбившись на две команды, поклонники «Часодеев» соревновались в библиоквесте, где им пришлось строить книжные башни, отвечать на вопросы викторины, вспоминать канонные книжные пары, а также придумывать собственное «часодейное» заклинание.

Во время чайной паузы состоялись конкурсы-викторины по книгам «Чародол» и «Лунастрам». За квестом и викторинами последовала игра в часодейную «Мафию» и уже полюбившийся читателям библиотеки литературный «Бум» - игра по угадыванию книжных персонажей «Часодеев» и «Чародола».

Также на встрече было объявлено о проведении в городе Мурманске Всероссийской сходки клуба любителей фэнтези «Terra Incognita от Росмэн».

Встреча любителей подросткового фэнтези от издательства «Росмэн» состоится 26 августа в 13.00 в областной детско-юношеской библиотеке. Всех участников сходки, как и прежде, будут ждать весёлые игры, конкурсы от организаторов, угощение и горячий чай, а также дружеское общение и разговоры о любимых книгах.