Всероссийская студенческая научно-техническая конференция открылась в МГТУ

17 апреля 2018 года в Мурманском государственном техническом университете стартовала Студенческая научно-техническая конференция (СНТК-2018). Она носит статус всероссийской и проходит в «высшей мореходке» уже 42-й раз.

Открыл конференцию, по традиции, ректор МГТУ С. А. Агарков. С приветственным словом к участникам обратились председатель Кольского научного центра РАН С. В. Кривовичев и представитель Министерства образования и науки Мурманской области Т. М. Ларина. Почётным гостем пленарного заседания стала заведующая отделением генерального консульства Финляндии в Мурманске, консул Сари Кантола.

17 апреля с 12.00 до 17.00 в аудиториях университета развернута работа научных секций, где обучающиеся МГТУ и других образовательных организаций Мурманска и области представят свои доклады. Всего для участия в СНТК заявлено около 600 докладов.

Работа конференции будет проходить в секциях, организованным на кафедрах университета, по следующим направлениям: технические науки (в т.ч. математика, физика, химия); проблемы биологии и экологи (в т.ч. зоология, ботаника, медицина); науки о Земле; проблемы экономики; гуманитарные, философские, юридические и социальные проблемы (в т.ч. история, иностранные языки).

Всего в этом году будет представлено 559 докладов от 564 студентов. Кроме того, свои научные труды подготовили и преподаватели. Итого – около тысячи научных работ по 39 направлениям из 18 учебных образовательных учреждений Мурманской области. Все научные работы ложатся в основу дипломных работ, а исследования проводятся под кураторством кандидатов и докторов наук МГТУ.

Торжественное закрытие СНТК-2018 состоится 20 апреля 2018 г. в 14.30, в аудитории 417В.