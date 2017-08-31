Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями» состоится в Мурманске в начале сентября

С 6 по 8 сентября в Мурманске пройдёт VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с родителями». Данное мероприятие организуется ежегодно в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выставки-форума комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области на территории площади перед Ледовым дворцом 7-8 сентября будет организована игровая зона, состоящая из 3 площадок. Первая - площадка ГТО - содержит в себе тестирование участников по четырем видам испытаний ГТО. Она рассчитана на детей и подростков от 6 до 13 лет. (I-IV ступень). Перечень видов испытаний: прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.

На второй площадке «Давайте вместе поиграем!» будут проходить подвижные игры, такие как «Карусель», «Ручеек», «Чай-чай-выручай», «Путаница», «Краски», «Горячая картошка», «Море волнуется – раз» и других с детьми от 3 до 6 лет. Игры проводятся также с участием родителей. Третья площадка «Веселые эстафеты» предназначена для проведения игр в форме эстафеты среди семейных команд.

Также будет организована площадка «Я рисую детство!» (раскрашивание общего рисунка детьми и родителями) и фотозона.