Всероссийские проверочные работы по русскому языку напишут 26 октября учащиеся 5 классов

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку 26 октября напишут учащиеся 5 классов из 148 школ Мурманской области. Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями.

В рамках диагностической работы пятиклассники выполнят комплекс из пяти заданий, включающий списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Также будут проверены умения: распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова на морфемы (по составу) и преобразовывать в графическую схему, распознавать изученные части речи в предложении, определять грамматическую основу предложения.

Школьники принимают участие в ВПР в школах по месту обучения, работы проводятся учителями, работающими с данным классом. На выполнение проверочной работы отводится один урок.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

ВПР проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества и направлены на выявление уровня подготовки школьников. Для контроля отбираются наиболее значимые аспекты подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.