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Мурманская область. Арктика09.04.18 10:48

Всероссийские «Старты мечты» в Кировске соберут юных спортсменов из 30 регионов России

В Мурманской области открываются четвёртые всероссийские «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Состязания проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.

Первые Всероссийские соревнования прошли в Москве, вторые – в Миассе Челябинской области, третьи – в Тюмени. Четвёртые старты пройдут в Кировске на южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». На специально подготовленную трассу выйдут юные участники программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» из 30 регионов России (уже зарегистрировалось 50 участников).

Программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» стартовала в России в 2014 году, она является эффективным методом реабилитации детей и взрослых с заболеваниями неврологического спектра, такими как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, с нарушениями слуха, зрения. В основе уникального метода – сложнокоординированные виды спорта, такие как горнолыжный спорт. В программе занимаются более шести тысяч человек по всей России. В Мурманской области программа «Лыжи мечты» успешно работает в трех городах: Мурманске, Мончегорске и Кировске.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья участников «Старты мечты» остаются соревнованиями. Лыжники будут состязаться в двух возрастных группах – младшей и старшей. В каждой существует три подгруппы: лыжники, которые преодолевают маршрут самостоятельно, с помощь специальных устройств и с тренером.

Предварительная тренировка спортсменов начинается 10 апреля. Торжественное открытие Всероссийских «Стартов мечты» в Кировске на южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» состоится 10 апреля в 17.00. Начало соревнований 11 апреля в 9.45.

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