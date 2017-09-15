Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» стартовал в Мурманске

Сегодня в Мурманске в областном центре дополнительного образования «Лапландия» открылся Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче».

«В Мурманской области много предприятий, которые производят энергию, но и мы с вами, те, кто живёт в своих квартирах, домах, кто учится в школах и вузах, мы все имеем отношение к энергетической системе нашей области, например, когда включаем или выключаем свет. И та энергия, которую мы сбережём сегодня, достанется будущим поколениям», – сказал на открытие фестиваля заместитель губернатора.

Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб. Кульминацией праздника стал сбор подписей под петицией в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение, а также оформление личных деклараций о бережливом отношении к энергии.

В мероприятиях фестиваля приняли участие около пятисот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих. Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».