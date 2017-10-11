Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

В соответствии с календарем образовательных событий на 2017/2018 учебный год (http://minobr.gov-murman.ru/files/informat/kalendar_17_18.pdf) в октябре 2017 г. запланировано проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет (далее – Всероссийский урок). Инициатором Всероссийского урока является спикер Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

В рамках проведения Всероссийского урока обучающиеся могут принять участие в одном или нескольких дистанционных мероприятиях Всероссийского урока:

– IV Международный квест по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» (www.сетевичок.рф);

– III Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» (www.премиясетевичок.рф);

– III Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни российских подростков в сети» (www.опрос.сетевичок.рф);

– «Безопасность в интернете» – курс от Академии Яндекса (https://stepik.org/course/191);

– Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи Интернет – Управляй Им!» (игра-интернет/championship/);

– III Всероссийский флешмоб «Идем в Вебландию!» (http://web-landia.ru/).