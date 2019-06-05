Вспоминаем Пушкина

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих вместе вспомнить произведения великого поэта, погрузиться в мир его многоцветного слова и творчества.

В читальных залах библиотеки оформлены выставки, на которых представлены материалы о жизни и творчестве поэта, о роли Пушкина в умножении богатств русского языка, об изменениях русского языка в современном обществе. Библиотека по праву гордится тем, что в ее фондах хранятся прижизненные издания А.С. Пушкина. Среди них - отрывок из поэмы «Медный всадник», напечатанный в седьмом томе журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год.

В день рождения поэта для студентов Мурманского колледжа экономики и информационных технологий пройдёт урок «А язык словенски един...». Студенты совершат экскурсию по выставке «Сокровища родного слова», где представлены книги, рассказывающие об истории русского языка, об Александре Сергеевиче Пушкине, его произведениях. Слушатели смогут узнать о том, как именно великий поэт реформировал письменную речь, какими новшествами он обогатил родное слово.

Любителей живого поэтического слова приглашаются 8 июня в 15 часов на литературно-музыкальный вечер «Посвящение Пушкину». Участники познакомятся с интересными видеоматериалами о жизни и творчестве поэта, узнают о том, как образ Пушкина воплотился в картинах художников разных времен. В вечере примет участие ансамбль «Ренессанс».

Для юных посетителей библиотеки подготовлена игровая программа по сказкам Пушкина «Следы невиданных зверей». Ребята увидят отрывки из мультфильмов, созданных на основе произведений поэта, нарисуют «невиданных зверей», изготовят своими руками книжную закладку в форме учёного кота.

В этом году Мурманская областная научная библиотека приняла участие в акции «С днём рождения, Пушкин», которую проводит Всероссийский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Специалисты подготовили необычное музыкальное поздравление Александру Сергеевичу. В его записи участвовал Михаил Бурцев, солист ансамбля «Россияне» из Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска. Он исполнил романс Пушкина «Если жизнь тебя обманет» под аккомпанемент балалайки. Это видео появится на сайте Музея и в социальных сетях с хэштегом #СДнемРожденияПушкин220 #HappyBirthdayPushkin220, а 6 июня во дворе знаменитого дома на набережной реки Мойки, д.12 состоится трансляция всех поздравлений.