Мурманская область. Арктика17.07.19 09:15
Вспышка листогрызущих насекомых отмечается на отдельных территориях региона
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области обеспокоено появлением информации о повторной вспышке листогрызущих вредителей на территории отдельных администраций муниципальных образований Мурманской области.
Впервые вспышка листогрызущих насекомых была зафиксирована в 2018 году. По результатам проведенных анализов был установлен вид вредителя - зимняя пяденица «Operophfhera brumata L».
Рекомендации о способах борьбы были направлены в администрации муниципальных образований Мурманской области, на которых была зарегистрирована вспышка, для руководства.
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