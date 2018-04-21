Мурманская область. Арктика21.04.18 10:36
22 апреля в 13.00 в Центре правовой и социальной информации Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится очередная встреча для родителей в рамках проекта «Азбука права», который направлен на правовую защиту и просвещение социально незащищённых категорий семей. Темой очередного занятия станет планирование бюджета семьи и его грамотное распределение.
Встреча для родителей в рамках проекта «Азбука права»
22 апреля в 13.00 в Центре правовой и социальной информации Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится очередная встреча для родителей в рамках проекта «Азбука права», который направлен на правовую защиту и просвещение социально незащищённых категорий семей. Темой очередного занятия станет планирование бюджета семьи и его грамотное распределение.
В рамках мероприятия пользователи библиотеки узнают о планировании семейного капитала и предложат способы рационализации статьи расходов. Для пользователей будет проведен обзор выставки по этой теме, оказана помощь в поиске документов по актуальным вопросам и в работе со справочно-правовой базой «Консультант Плюс».
Комментарии
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Последние комментарии
Пентюша
20.04.18 19:44
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Татьяна Лысова
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Юляша Б из Простоквашино.
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