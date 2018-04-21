22 апреля в 13.00 в Центре правовой и социальной информации Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится очередная встреча для родителей в рамках проекта «Азбука права», который направлен на правовую защиту и просвещение социально незащищённых категорий семей. Темой очередного занятия станет планирование бюджета семьи и его грамотное распределение.



В рамках мероприятия пользователи библиотеки узнают о планировании семейного капитала и предложат способы рационализации статьи расходов. Для пользователей будет проведен обзор выставки по этой теме, оказана помощь в поиске документов по актуальным вопросам и в работе со справочно-правовой базой «Консультант Плюс».