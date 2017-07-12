Встреча двух приятелей закончилась дракой и госпитализацией мурманчанина

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи проинформировали о том, что к ним поступил местный житель 1982 года рождения с ножевым ранением лба и ладони руки, а также с закрытой черепно-мозговой травмой, которые квалифицируются как лёгкий вред здоровью.

Полицейскими был установлен северянин, причастный к совершению данного преступления. Им оказался знакомый потерпевшего, 1989 года рождения, являющийся хозяином квартиры, где произошёл инцидент. Мужчина не работает, неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что потерпевший и подозреваемый находятся в приятельских отношениях. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс несколько ударов кухонным ножом приятелю.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.