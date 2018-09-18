Встреча «Как воевала Полярная дивизия»
19 сентября в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча, посвященная легендарному воинскому соединению – Полярной дивизии.
Мероприятие организовано совместно с Мурманской городской общественной организацией городов-героев «Мурманск город-герой». Участники встречи вспомнят историю Полярной стрелковой дивизии, судьбы её бойцов и командиров, события осени 1941 года на мурманском направлении.
На встрече будут демонстрироваться отрывки из документальных фильмов о Великой отечественной войне в Заполярье режиссёра Андрея Сычева. Гостями библиотеки станут Михаил Белошеев, председатель правления Мурманской городской общественной организации городов-героев «Мурманск город-герой»; Михаил Орешета, председатель Мурманской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член Союза писателей России; Александр Чапенко, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества по Мурманской области; Константин Добровольский, руководитель поискового отряда «Память» (г. Полярный).
На мероприятии выступят представители общественной организации «Волонтеры Победы». Будет показана видеопрезентация «Дикая дивизия».
На встречу приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты вузов Мурманска.