Встреча с историком и писателем Владимиром Прямицыным, презентация романа «Слезы богов»

1 октября в Мурманском областном краеведческом музее состоится творческая встреча с историком и писателем Владимиром Прямицыным и презентация романа «Слезы богов».

В рамках презентации планируется выступления Дмитрия Валерьевича Коржова, члена Союза писателей России, руководителя Мурманского литературного объединения и Юлии Александровны Колмогоровой, члена Мурманского литературного объединения.

«Слезы богов» - это остросюжетный роман, действие которого разворачивается в годы Второй мировой войны. Нитью увлекательного и динамичного повествования связаны Мурманск, Берлин, Нарвик и остров Медвежий. Волею судьбы, жизненные пути главных героев – советского и немецкого гидрометеорологических диверсантов, пересекаются. Их встреча на удаленном арктическом острове это нечто большее, чем встреча двух человек из противостоящих друг другу стран. Читатель становится свидетелем столкновения цивилизаций. Взаимоотношения русского Тихона и немецкого Карла проходят сложную эволюцию. Видя, поначалу, друг в друге лишь врагов, за месяцы, проведенные в арктическом безмолвии, они мирятся с опасным соседством, пытаются извлечь из него выгоду, открывают в себе новые качества. Яркий событийный ряд романа изобилует сценами боев, описанием реалий мировой войны, философскими рассуждениями. Сюжет непостижимым образом закручен вокруг красивейшего места – водопада «Слезы богов», ставшего роковым для обоих главных героев.