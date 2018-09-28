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Мурманская область. Арктика28.09.18 08:10

Встреча с историком и писателем Владимиром Прямицыным, презентация романа «Слезы богов»

1 октября в Мурманском областном краеведческом музее состоится творческая встреча с историком и писателем Владимиром Прямицыным и презентация романа «Слезы богов».

В рамках презентации планируется выступления Дмитрия Валерьевича Коржова, члена Союза писателей России, руководителя Мурманского литературного объединения и Юлии Александровны Колмогоровой, члена Мурманского литературного объединения.

«Слезы богов» - это остросюжетный роман, действие которого разворачивается в годы Второй мировой войны. Нитью увлекательного и динамичного повествования связаны Мурманск, Берлин, Нарвик и остров Медвежий. Волею судьбы, жизненные пути главных героев – советского и немецкого гидрометеорологических диверсантов, пересекаются. Их встреча на удаленном арктическом острове это нечто большее, чем встреча двух человек из противостоящих друг другу стран. Читатель становится свидетелем столкновения цивилизаций. Взаимоотношения русского Тихона и немецкого Карла проходят сложную эволюцию. Видя, поначалу, друг в друге лишь врагов, за месяцы, проведенные в арктическом безмолвии, они мирятся с опасным соседством, пытаются извлечь из него выгоду, открывают в себе новые качества. Яркий событийный ряд романа изобилует сценами боев, описанием реалий мировой войны, философскими рассуждениями. Сюжет непостижимым образом закручен вокруг красивейшего места – водопада «Слезы богов», ставшего роковым для обоих главных героев.

Автор романа - подполковник Прямицын Владимир Николаевич, военный гидрометеоролог, историк гидрометеорологической службы, кандидат военных наук. Родился в 1982 г. в  Североморске. В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский Военно-морской институт по специальности «гидрометеорологическое обеспечение ВМФ». Проходил службу в должностях начальника маневренной гидрометеорологической станции и дежурного офицера 402 Гидрометеорологического центра Северного флота, начальника группы краткосрочных прогнозов Главного гидрометеорологического центра Министерства обороны. С 2013 г. – заместитель начальника отдела Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Участник ряда дальних походов на кораблях и судах Северного и Балтийского флотов, антипиратской операции ВМФ РФ в Аденском заливе, научно-исследовательских экспедиций в Арктическом бассейне. Участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Автор более 80 трудов по истории гидрометеорологии.

 

 

 

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