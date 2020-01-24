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Мурманская область. Арктика24.01.20 08:00

Встреча с министром спорта и молодёжной политики Мурманской области Денисом Клебановым продолжила проект «Диалог на равных»

Состоявшаяся на днях встреча с министром спорта и молодежной политики Мурманской области Денисом Клебановым продолжила проект Федерального агентства по делам молодёжи «Диалог на равных».

Образовательный проект «Диалог на равных» – это цикл встреч, который призван доказать молодёжи, что в современной России есть все возможности для того, чтобы стать успешным.

В региональном ресурсном центре по развитию добровольчества, что находится в стенах Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, собрались представители молодежных добровольческих общественных объединений, инициативных и проектных групп молодежи, специалисты по работе с молодёжью муниципальных образований региона.

Основными темами встречи стали молодёжная политика в регионе и перспективы поддержки министерством молодёжных инициатив и спортивных мероприятий, развитие спортивной инфраструктуры и информационное сопровождение спортивных и молодёжных проектов.

По мнению Дениса Клебанова, молодёжные коллегиальные органы в муниципальных образования могут и должны напрямую влиять на принятие решений, связанных с молодёжью, в том числе по созданию молодёжных пространств, объектов молодёжной инфраструктуры в городах региона.

Министр отметил особое значение работы с молодёжью в Мурманской области в связи с государственной политикой развития Арктического региона и участие в этом процессе молодёжи. Он поблагодарил участников диалога за актуальные вопросы, открытое общение и высказал предложение провести подобные встречи с молодёжью в муниципальных образованиях региона, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области.

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