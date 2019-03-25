Встреча с заслуженным артистом России Сергеем Гронским состоится в библиотеке

25 марта в 15 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с заслуженным артистом России Сергеем Гронским.

Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл встреч с интересными людьми под названием «Дни профессий». В Год театра библиотека приглашает на встречу с заслуженным артистом России Сергеем Гронским.

Сергей Владимирович окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Свою актерскую карьеру в Мурманском областном драматическом театре артист начал более 30 лет назад. Сегодня на этой сцене им сыграно свыше ста разноплановых ролей.

На встрече заслуженный артист России расскажет о жизни театра, поделится интересными театральными историями, и прочтет стихи собственного сочинения.