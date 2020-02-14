Встреча с жителями Росляково – жалобы сезонные и не только

Вчера вечером в ДК «Судоремонтник» жилого района Росляково состоялась встреча главы администрации города Мурманска Евгения Никоры с жителями. Мурманчане озвучили много вопросов: жалобы на уборку улиц и дворов от снега, недостаточную обработку противогололедными материалами, жилищно-коммунальные проблемы, претензии к качеству водоснабжения.

Результаты по работе с обращениями будут представлены на следующей встрече, заверил глава администрации.

– Это моя первая коллективная встреча с жителями Росляково, но о проблемах я наслышан. Проблема номер один – тротуар, пешеходная дорожка вдоль дороги. С 1 февраля она была передана подведомственному Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола». Я получаю обращения, что люди недовольны уборкой тротуара. Надо понять, в чём проблема, и обеспечить людям нормальную возможность передвигаться. Вопросы безопасности дорожного движения, медицинского обслуживания в местной поликлинике также беспокоят росляковцев. Понятно, что это не полномочия муниципалитета, но для нас нет «чужих» вопросов, – отметил глава администрации Евгений Никора, – Уже во втором квартале этого года отчитаемся, что удалось сделать по исполнению наказов жителей Росляково.

Напомним, такие встречи каждый месяц проводятся в разных административных округах областного центра. Росляково и Абрам-Мыс являются отдаленными районами города, и для удобства жителей встречи организуются для них дополнительно. В микрорайоне Абрам-Мыс встреча пройдёт уже в феврале.