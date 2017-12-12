Встреча соседей на кухне закончилась кровавым конфликтом

В дежурную часть поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из коммунальной квартиры по улице Подстаницкого был госпитализирован житель Мурманска 1967 года рождения с телесными повреждениями в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, сквозных ранений органов брюшной полости и внутрибрюшного кровотечения. Врачи у мужчины квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что ранения с применением ножа в качестве оружия ему были нанесены соседом по комнате.

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску подозреваемый в совершении данного преступления, - 46-летний житель областного центра, - был установлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что, находясь на общей кухне, он готовил себе еду. На кухню зашёл потерпевший, между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил кухонный нож и нанёс им удары потерпевшему. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.