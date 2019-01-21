Встреча звёзд отечественного хоккея с хоккеистами Северного флота превратилась в общегородской праздник

В Североморске 19 января состоялась товарищеская встреча команды звёзд отечественного хоккея и команды Северного флота «К-21». В состав команды «Звёзды хоккея» вошли легендарные советские и российские хоккеисты, многократные чемпионы Мира и Олимпийских игр, Европы, СССР и России: Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Сергей Фёдоров и Александр Якушев. Также в составе команды звёзд отечественного хоккея на лёд вышли губернатор Московской области Андрей Воробьев; первая в России обладательница звания заслуженного мастера спорта по кикбоксингу, президент Любительской Женской Хоккейной Лиги Наталья Рагозина и несколько любителей хоккея, представляющих российское бизнес-сообщество.

За игрой наблюдали не только жители Североморска и Мурманской области, военнослужащие Северного флота и члены их семей, но и делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (СФ ФС РФ), в состав которой вошли заместитель председателя СФ ФС РФ Юрий Воробьев, председатель комитета СФ ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, члены комитета СФ ФС РФ по социальной политике Виктор Абрамов и Татьяна Кусайко. За североморцев болели губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Перед началом товарищеской встречи и в перерыве между игровыми периодами перед зрителями выступил известный эстрадный певец заслуженный артист России Денис Майданов. После игры состоялось общее фотографирование команд с болельщиками на льду. Звёзды хоккея провели автограф-сессию.

На стадионе была организована выставка исторической и современной военной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны: легендарный Т-34 и СУ-100, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», а также другая военная и специальная техника, стоящая на вооружении Северного флота.

Для зрителей хоккейного матча была предусмотрена культурно-развлекательная программа, катания на военных снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках, работали полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с продовольственной и сувенирной продукцией.

Звёзды советского и российского хоккея посетили флотскую столицу и провели товарищеский матч с командой «К-21» третий раз. Напомним, первая встреча на льду состоялась 2 декабря 2017 года. Следующая их игра в Североморске уже с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялась 2 марта. Она стала матчем-открытием Чемпионата ВМФ России по хоккею с шайбой на льду.